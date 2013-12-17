Янукович вылетел в Москву на встречу с Путиным

Президент Украины Виктор Янукович отбыл в Россию для участия в заседании украинско-российской межгосударственной комиссии, а также личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Начало встречи Януковича и Путина запланировано на 15:00 по Москве (13:00 по Киеву).

После этого в официальных планах – участие президентов в заседании межгосударственной комиссии, где планируется обсудить вопросы в торгово-экономической, энергетической, авиационной, космической сферах, а также в атомной энергетике, транспорте и приграничном сотрудничестве.

Кроме того, запланировано подписание ряда документов, в том числе о снятии ограничений в торговле по ряду продукции.

Также в украинском Кабмине намекнули на вероятность снижения цены на газ.

В то же время украинская оппозиция выразила опасения, что на встрече глав государств планируется подписание документов, которые приведут Украину в Таможенный союз.

При этом Азаров категорически опроверг это и заявил, что подписание подобных документов не планируется.