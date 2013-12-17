Политолог прокомментировал заявления о нарушениях на выборах

Оппозиция преувеличивает масштабы нарушений во время подсчета голосов на повторных выборах депутатов Верховной Рады по пяти "проблемным" округам, состоявшихся 15 декабря.

Такое мнение высказал президент Украинской академии политических наук Николай Михальченко, пишет ТСН.



"Если на 132 округе еще могут быть какие-то претензии, поскольку отрыв Николая Круглова от Аркадия Корнацкого составил менее двух тысяч голосов, то по 223 округу в Киеве можно судить о том, что оппозиция выдвигает совершенно необоснованные претензии. Результаты экзит-пола, которыми они оперируют, указывают на то, что Левченко набрал более 50% голосов. То есть, если верить этим результатам, за оппозиционера проголосовали почти 40 тысяч избирателей. Если сравнить эту цифру с результатами подсчета, то получается, что у Левченко "украли" около 10 тысяч бюллетеней, то есть каждый восьмой бюллетень из общего количества выданных был сфальсифицирован. Это попросту невозможно — какой бы админресурс, какие деньги не были бы задействованы при фальсификациях", — сказал Михальченко.



Причину поражения оппозиционных кандидатов политолог видит в том, что оппозиция увлеклась Евромайданом и не вела активной избирательной кампании.



"Кандидаты от оппозиции набрали даже меньше голосов, чем в 2012 году. С одной стороны, это свидетельствует о падении поддержки ее кандидатов электоратом, с другой — тем, что основные силы были брошены на организацию акций протеста, отчего пострадала работа в округах. Кроме того, некоторые действия оппозиции вызвали неприятие у части людей. Например, варварское разрушения памятника Ленину наверняка оттолкнуло часть избирателей от ставленника ВО "Свобода" на 223 округе в Киеве", — полагает глава академии политических наук.

Напомним, что 15 декабря состоялись повторные выборы народных депутатов на пяти округах в трех областях Украины и Киеве.

По предварительным данным Центризбиркома, на четырех из них победили самовыдвиженцы, поддерживаемые Партией регионов.