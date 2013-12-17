Майдан пикетирует офис Клюева и Генпрокуратуру

Около тысячи активистов Майдана колонной поднялись по Московской улице, перекрывая одну из полос проезжей части, и остановились под офисом на Резницкой, где расположен офис секретаря СНБО Андрея Клюева, чтобы призвать его к ответу за разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября

Еще 200 человек подошли к стенам Генпрокуратуры с требованием объективного расследования разгона Евромайдана 30 ноября и наказания секретаря СНБО Андрея Клюева. После пикета Генпрокуратуры они намерены присоединиться к пикету офиса Клюева, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

"Именно Клюев вместе с Генпрокуратурой, которая расположена рядом, решает, кто должен быть "стрелочником", – сказал на митинге на Резницкой нардеп-свободовец Игорь Мирошниченко, имея в виду уголовные дела против Александа Попова, Владимира Сивковича, Валерия Коряка и Петра Федчука за разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября.

В связи с пикетом усилена охрана здания ГПУ: если час назад здесь стояли пять милиционеров, то сейчас – около двух десятков.

Как ранее писал "Главред", 14 декабря стало известно, что в превышении власти во время разгона Евромайдана 30 ноября подозревают заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, председателя КГГА Александра Попова, бывшего начальника киевской милиции Валерия Коряка и его заместителя по общественной безопасности Петра Федчука.

В настоящее время чиновники отстранены от должностей, они получили уведомление о подозрении и могут быть взяты под домашний арест.

Напомним, Александр Попов на допросе в ГПУ заявил, что он действовал по прямому указанию Андрея Клюева.

Сам Клюев назвал обвинения инсинуациями и спланированной провокацией.

Фото: dem-alliance.org

