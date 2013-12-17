Путин: Украина - стратегический партнер

Президент России Владимир Путин открыл заседание межгосударственной украинско-российской комиссии, в работе которой также принимает участие Президент Украины Виктор Янукович, передает "Сегодня".

"Украина - стратегический партнер в полном смысле", - отметил российский лидер.

Также Путин выразил надежду на решение ряда актуальных вопросов между двумя странами.

Напомним, ранее лидер фракции ПР Александр Ефремов заявил, что от встречи двух президентов зависит, среди прочего, государственный бюджет Украины на 2014 год.