Путин принял Януковича в Кремле: рассчитываю на решение чувствительных вопросов

Президент Украины Виктор Янукович встретился в Кремле со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Встреча состоялась перед началом заседания российско-украинской межгосударственной комиссии, сообщает пресс-служба президента РФ.

Как пишут РИА Новости, Путин назвал встречу с Януковичем плановой и выразил надежду на то, что стороны смогут достичь прогресса в решении важных проблем.



"Рассчитываю на то, что мы сможем продвинуться в решении наиболее чувствительных вопросов", — сказал он.

Также российский президент подчеркнул, что Украина, без сомнения, является стратегическим партнером для РФ.

Отметим, что Виктор Янукович на встрече с Путиным выразил надежду на взаимовыгодное решение газового вопроса.

Напомним также, что оппозиция Евромайдана намерена собрать вечером во вторник Народное вече для того, чтобы дать оценку переговорам украинского президента в Москве. Оппоненты власти уже предупредили, что резко отреагируют на подписание документов о присоединении Украины к Таможенному союзу.

Вместе с тем, власть заявляла, что такие документы подписаны не будут.