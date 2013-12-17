Янукович предложил Путину решить газовые вопросы

Президент Украины Виктор Янукович надеется на взаимную выгоду двух стран в ходе решения газовых вопросов с Россией.

Об этом он заявил в начале встречи с Владимиром Путиным в Кремле, передает УНИАН.

Янукович отметил, что украинская сторона рассматривает российские предложения по урегулированию цен на газ.

"Надеюсь, что та программа, которую предложил "Газпром" Украине, и "Нафтогаз" со своей стороны видит также свои возможности. Я думаю, что мы с вами не будем препятствовать их договоренностям, и мы отрегулируем эти вопросы на принципах взаимной выгоды", - сказал Янукович.

Напомним, как сообщал "Главред", 17 декабря в Москве проходит заседание украинско-российской межгосударственной комиссии под под председательством Президента Украины Виктора Януковича и Президента Российской Федерации Владимира Путина.