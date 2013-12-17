Янукович назвал встречу с Путиным стратегической: мы не должны останавливаться

Президент Виктор Янукович считает, что сегодняшняя встреча с Президентом России Владимиром Путиным является стратегической для развития двусторонних торгово-экономических отношений.

Об этом он заявил в начале встречи с Путиным в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии, сообщает УНИАН.

"Наша сегодняшняя встреча, учитывая объемы тех решений, которые подготовлены, особенно в вопросах двусторонней торговли, является в определенной степени стратегической. Поэтому мы не должны останавливаться на этом и дальше развивать наше стратегическое партнерство", - сказал Янукович.

Он отметил, что на сегодняшний день подготовлены наработки для снятия проблем и расширения сотрудничества в сфере энергетического машиностроения, транспортного машиностроения, судостроения, авиастроения и космоса.

"Все эти программы или доработаны, или их осталось в ближайшее время закончить, думаю, в этом году. Если мы с вами что-то не подпишем сегодня, то в ближайшее время мы должны подписать и работать дальше", - сказал Янукович.

Ранее "Главред" сообщал, что Путин назвал Украину стратегическим партнером и выразил надежду на решение ряда актуальных вопросов между двумя странами.

Фото: kremlin.ru