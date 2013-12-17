Тягнибок ждет сигнала из Москвы и пригрозил новыми протестами на Евромайдане

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок прокомментировал встречу президентов Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве, заявив, что будет приветствовать радикальную реакцию Майдана, если Президент Украины подпишет какие-либо документы по Таможенному союзу.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает УНИАН.

"Мы ожидаем, какой сигнал получим сейчас из Москвы, и из этого будем исходить. Народ должен сказать решительно "нет" любому Таможенному или таежному союзу", - сказал Тягнибок.

При этом он не конкретизировал, к каким именно действиям перейдет оппозиция сегодня вечером.

"Если будет что-то подписано, что будет противоречить интересам громады, тогда ситуация еще больше радикализируется. И это не в интересах власти, потому что она уже расшатана. Мы не будем сейчас комментировать наши действия, потому что каждый раз, как мы предварительно говорили о наших планах, власть предупреждала наши действия", - заметил Тягнибок.

Ранее "Главред" сообщал, что Путин назвал Украину стратегическим партнером и выразил надежду на решение ряда актуальных вопросов между двумя странами.