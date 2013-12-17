Путин: Россия должна создать хорошие условия для работы украинцев

Россия должна создавать благоприятные условия для жизни и работы украинских граждан.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с украинским коллегой Виктором Януковичем, передает РИА Новости.

По официальным оценкам, в России работает около 1,5 миллиона граждан Украины, при этом неофициальные эксперты говорят о пяти миллионах украинцев.

"Это большое количество людей, которым нужно создавать благоприятные условия для того, чтобы они могли здесь свободно жить, работать, перемещаться через границу и помогать своим семьям", — отметил Путин.

В свою очередь, Янукович подчеркнул необходимость гуманитарного сотрудничества двух стран и напомнил о 200-летнем юбилее Тараса Шевченко, который будет отмечаться в 2014 году.

"У нас есть программа, которую, как мне сказали, вы рассмотрели и одобрили. 2014 год — юбилейный, посвященный 200-летию Тараса Григорьевича Шевченко. Это тот поэт, который объединяет наши народы", — сказал Янукович.

Путин отметил, что в этой сфере есть конкретные предложения по развитию сотрудничества.

Напомним, как сообщал "Главред", на встрече двух президентов обуждались также вопросы газовой сферы и торгово-экономических отношений.