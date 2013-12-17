Симоненко заявил, что давно говорил о невыгодности Ассоциации с ЕС

Все, что говорят сегодня представители власти относительно невыгоды подписания соглашения об ассоциации с ЕС, давно было сказано Компартией.

Об этом в интервью еженедельнику "2000" заявил лидер Компартии Украины Петр Симоненко, пишет ТСН.

"Нынешние тезисы власти о негативах соглашения об ассоциации – это все из заявлений коммунистов, сделанных еще полгода, год, два тому. Разве это только теперь выяснилось, что нужны десятки миллиардов на адаптацию к европейским техрегламентам? Разве это только теперь стало ясно, что соглашение с Евросоюзом блокирует торгово-экономические связи с ТС и это приведет к огромным и, главное, невосполнимым потерям для украинской промышленности?" - заявил Симоненко.

Он добавил, что министр промполитики Михаил Короленко озвучил недавно цифру в 40 млрд. грн. – это минимальные потери, которые понесла бы Украина от осложнения экономических отношений с Российской Федерацией и Таможенным союзом, поставь украинский представитель подпись под соглашением об ассоциации.

"Но раньше-то они почему об этом молчали? Почему не разъясняли общественности? Или драконовские условия в отношении украинских аграриев. То же требование ЕС прекратить господдержку наших сельхозпроизводителей. Это же не просто недопустимо со всех точек зрения, но это демонстрирует истинные цели Европы в отношении украинских крестьян, отнюдь неблаговидные. Лишить украинских сельхозпроизводителей даже той мизерной поддержки, что есть на сегодня – на фоне громадных дотаций, предоставляемых Евросоюзом своим фермерам", - отметил лидер КПУ.

Он также вспомнил недавнее заявление премьера Николая Азарова, в котором он сокрушается, мол, дотации на содержание крупного рогатого скота в Германии составляют 3 тыс. евро в год на голову, в Польше — 2,5 тыс., во Франции — более 1 тыс., а от Украины потребовали обнулить какую бы то ни было помощь животноводам.

"И ведь наши чиновники согласились, парафировали это совершенно недопустимое требование! Почему же не настояли на дотациях хотя бы на уровне Франции, я уж не говорю о Германии? И на эту тему – кабальных, разорительных для Украины условий соглашения с Европой — можно говорить много. Но ведь украинская рука парафировала эти не поддающиеся объяснению с точки зрения здравого смысла положения!" - добавил Симоненко.