Эксперт рассказал, сколько еще может простоять Евромайдан

Акция сторонников евроинтеграции Украины, почти месяц продолжающаяся в Киеве на Майдане Независимости - Евромайдан может продолжаться как минимум до Новогодних праздников.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал на чате в "Главреде".

"Противостояние вокруг Майдана может затянуться как минимум до праздников, а, возможно, и дальше. Безусловно, будет трудно удержать многолюдность Майдана. Но опыт уже показал, что в случае чего Майдан может расширяться и становиться более активным", - поделился мнением эксперт.

Комментируя вопрос о том, какова вероятность повторной попытки силового разгона Евромайдана, Фесенко заметил: "К сожалению, такой риск остается. Если Майдан станет малолюдным, тогда может быть новая попытка "мягко-силового" разблокирования".

Что касается способности оппозиции с умом использовать массовый протест, то политолог считает, что для оппозиции такой Майдан стал определенной неожиданностью.

"Она учится вместе с Майданом, пытается соответствовать его требованиям и вместе с Майданом формировать планы дальнейших действий. Оппозиция, как и власть, такова, какой она есть - другой нет. И она отражает наше общество со всеми его недостатками и достоинствами", - поделился мнением Фесенко.

Ранее "Главред" сообщал, что основными требованиями Евромайдана являются: подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, отставка Камина Николая Азарова и наказание виновных в разгоне студенческого Евромайдана 30 ноября. Больше о Евромайдане читайте здесь.