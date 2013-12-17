Руслана рассказала, о чем ее пять часов допрашивали в ГПУ

Допрос известной певицы Русланы Лыжичко в Генпрокуратуре продолжался около пяти часов.

Об этом сама Руслана сообщила на своей странице в Facebook.

"Закончила давать показания по делу избитых студентов 30 ноября. Допрос продолжался почти шесть часов", - сообщила она.

Также певица отметила, что ее "озаботил тот факт, что допрос проходил по делу досудебного следствия по подозрению Попова, Сивковича, Коряка и Федчука в совершении преступления, предусмотренного статьей 365 Уголовного кодекса Украины".

Кроме того, Лыжичко заявила, что у нее создалось впечатление, что "побитыми студентами интересовались значительно меньше, чем теми, кто и когда ставил звуковое оборудование и вел охрану студентов".

"Мое впечатление, что дело выглядит больше, как политический заказ против Попова, Сивковича и "Батькивщины". Это мое субъективное мнение. Меня должны повторно вызвать и не раз. Надеюсь, что не таким неофициальным образом, как на первый допрос через Интернет", - сообщила она.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня утром начался допрос Русланы по делу о разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября.