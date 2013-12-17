Нардеп рассказал, как регионалы грозились избить министров Азарова

Продолжает обрастать подробностями проведенная 16 декабря в кинотеатре "Зоряный" встреча фракции ПР с членами Камина Николая Азарова. Некоторых министров даже предупредили о возможном избиении за невыполнение своих обязанностей перед обществом.

Об этом регионал Владислав Лукьянов рассказал в эфире Радио Свобода.

"Мы жестко требовали от министров, чтобы они выполняли свои обязательства перед обществом и повернулись лицом к гражданам и обществу. Более того, говорили, что если министры не понимают, что они не на своем месте, то доходило даже до того, что некоторые из министров могут быть избиты. Такие разговоры я слышал. Очень жесткий был разговор", - рассказал Лукьянов.

Ранее "Главред" сообщал, что совместное заседание регионалов и министров состоялось без прессы. От Азарова потребовали заменить Камин на 90%, в то же время премьер в Украине не поменяется.