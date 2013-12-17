Политолог рассказал, когда будут увольнения в Кабмине, и уйдет ли Азаров

Кадровые изменения в Кабмине возможны уже до Нового года или в январе, в то же время, наиболее вероятно, что премьером останется Николай Азаров.

Такой прогноз на чате в "Главреде" сделал политолог Владимир Фесенко.

"Скорее всего, или до Нового года, или в январе произойдет частичное обновление состава правительства. Премьер-министр если и уйдет, то только в крайнем случае", - считает он.

В то же время, вероятность досрочных выборов Президента, чего также требует оппозиция, по словам эксперта, сейчас минимальна.

"Хотя и теоретически, и практически досрочные выборы президента могли быть цивилизованным выходом из кризиса. Однако в нынешнем правовом поле сделать это невозможно", - добавил Фесенко.

Напомним, оппозиция требует отставки Кабмина и проведения досрочных выборов. В то же время, на прошлой пленарной неделе в Раде не хватило голосов для того, чтобы уволить правительство Азарова.

В последние дни о возможных перестановках в правительстве заговорили и нардепы от Партии регионов.