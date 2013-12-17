Путин - Януковичу: настало время энергичных действий

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас настало время "энергичных действий" для налаживания взаимоотношений между Украиной и Россией, в частности, в сфере торговли.

Об этом он заявил на встрече с президентом Украины Виктором Януковичем, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Настало время предпринять энергичные действия для того, чтобы вернуться на уровень предыдущих лет и создать условия для движения вперед. У нас сегодня есть все шансы укрепить нашу договорную правовую базу в этом отношении, создать все условия, чтобы торгово-экономические связи между Украиной и Россией продвинуть вперед", - отметил Путин.

Также он напомнил, что за два последних года наблюдается некоторое снижение товарооборота между странами: в прошлом году - на 11%, в текущем - на 14,5%.

Напомним, Янукович на встрече с Путиным заявил о необходимости "экстренного вмешательства" в торговые прблемы для их решения, а также выразил надежду на взаимовыгодное решение газового вопроса.