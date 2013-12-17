Украина и Россия подписали "план действий": строительство самолетов и юбилей Шевченко

Во вторник, 17 декабря, в Москве состоялось заседание 6-й российско-украинской межгоскомиссии, на котором был подписан план действий по урегулированию торговых ограничений в двусторонней торговле на 2013-2014 гг.

Соответствующий документ подписали министры экономики двух стран, сообщает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, министры промышленности двух стран подписали соглашение между Кабмином Украины и правительством РФ о реализации мер господдержки возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124 с двигателями Д-18Т и их модификациями.

Кроме того, подписано соглашение по строительству транспортного перехода через Керченский пролив.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" в присутствии президентов Виктора Януковича и Владимира Путина подписали дополнение к "Контракту на куплю-продажу, поставки, объемы и условия транзита природного газа" от 19 января 2009 года. Обнародованные дополнения были связаны с графиком оплаты, валютой оплаты поставок газа.

Россия и Украина также подписали ряд двусторонних документов, в частности, касающихся сотрудничества в сфере космоса, ликвидации чрезвычайных ситуаций и контроля на госгранице.

Кроме того, был подписан план российско-украинских мероприятий по совместному празднованию 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко в 2014 году.

Украина и Россия подписали соглашение об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией в области ядерной и радиационной безопасности, а также протокол об определении пункта пропуска через российско-украинскую госграницу "Куйбышево" для осуществления совместного контроля.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве между Госслужбой Украиной и ФСКН России по контролю за наркотиками, а также план совместных мероприятий Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и МЧС России.

Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании между Федеральным космическим агентством и Государственным космическим агентством Украины о сотрудничестве в области ракетно-космической промышленности.

Ранее "Главред" сообщал, что Путин назвал Украину стратегическим партнером и выразил надежду на решение ряда актуальных вопросов между двумя странами.

Фото: kremlin.ru