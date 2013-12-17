Путин уверяет, что не требовал от Украины вступления в Таможенный союз

Президент России Владимир Путин заявил, что решение правительства РФ о переводе части резервов ФНБ в ценные бумаги Украины не связано ни с какими условиями.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это не связано с какими-то условиями, ни с повышением, ни с понижением, ни с замораживанием социальных стандартов, пенсий, пособий или затрат. И хочу всех успокоить, сегодня мы вообще не обсуждали вопрос о присоединении Украины к Таможенному союзу", - заявил Путин по окончании заседания 6-й российско-украинской межгоскомиссии, на котором был подписан план действий по урегулированию торговых ограничений в двусторонней торговле на 2013-2014 гг.

Ранее "Главред" сообщал, что Путин назвал Украину стратегическим партнером и выразил надежду на решение ряда актуальных вопросов между двумя странами.