Эксперт рассказал о риске нового штурма Евромайдана

Риск новой попытки "разблокировать" центр Киева и "освободить" его от участников акций протеста на Евромайдане все еще существует.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политолог Владимир Фесенко.

"К сожалению, такой риск остается. Если Майдан станет малолюдным, тогда может быть новая попытка "мягко-силового" разблокирования", - считает он.

Вместе с тем, штурм в ночь на 11 декабря эксперт объяснил "головокружением от успехов" украинских силовиков "накануне (в ночь на 10 декабря - ред.), когда они без особых проблем разблокировали правительственный квартал" от баррикад протестующих.

"Поэтому считали, что без проблем таким же образом разблокируют и Майдан. Быстрой мобилизации граждан они точно не ожидали. Как оказалось, власть не очень быстро и не очень эффективно учится на собственных ошибках", - резюмировал Фесенко.

Напомним, попытка штурма Евромайдана была предпринята в ночь на 11 декабря: видео с места события смотрите здесь.