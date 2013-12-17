Кличко вызвал Януковича на ринг: он мой персональный соперник

Во вторник, 17 декабря, лидер УДАРа Виталий Кличко вызвал Президента Виктора Януковича на ринг.

Об этом он заявил, выступая со сцены Евромайдана, сообщает УНИАН.

"Я вызываю Януковича на ринг и хочу сказать, что он мой персональный соперник", - сказал Кличко и отметил, что пока не известно, на каких условиях Янукович подписал договоренности в Москве.

Кличко уверен, что власть этими договоренностями сдает национальные интересы и независимость Украины.

Также Кличко добавил, что, по имеющейся у него информации, Янукович в качестве залога предложил России стратегические предприятия Украины в отрасли самолетостроения и машиностроения. Кличко даже не исключил, что предметом залога могла стать газотранспортная система.

Кличко призвал людей не уходить с Майдана и заверил, что он также будет на Майдане. "Я не уйду с Майдана и я не покину Майдан", - сказал Кличко.

Также Кличко заявил, что главной целью договоренностей Януковича в России является стремление остаться на посту после 2015 года, и призвал Президента не бояться идти на выборы.

Ранее "Главред" сообщал, что основными требованиями Евромайдана являются: подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, отставка Камина Николая Азарова и наказание виновных в разгоне студенческого Евромайдана 30 ноября. Больше о Евромайдане читайте здесь.