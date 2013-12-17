Яценюк призвал Евромайдан не расходиться и объявил план действий

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк призвал протестующих на Евромайдане не расходиться и объявил план действий оппозиции.

Об этом он заявил, выступая на народном вече на Майдане Независимости вечером во вторник, 17 декабря.

Говоря о планах оппозиции, политик назвал главной задачей отставку Кабмина Николая Азарова. "Собрать 226 подписей под резолюцией о недоверии Кабмину (ранее Яценюк говорил, что сейчас для этого не хватает 9 подписей - ред.). Просим сюда как можно больше людей (приходить - ред.)... Мы просим каждый день собираться здесь, чтобы мы докладывали, что сделали, а вы нам давали указания, что делать. И так мы шаг за шагом дойдем до победы", - обратился к митингующим нардеп.

Говоря о том, сколько продлится акция протеста, Яценюк отметил: "Встретим тут Николая (19 декабря - ред.), подарим Януковичу листок и ручку - пусть пишет заявление (об отставке - ред.) Если не уступит, встретим Новый год, Рождество", - заверил он.

Кроме того, политик рассказал об успехах Майдана, среди которых, по его словам, то, что Виктор Янукович не подписал в Москве договора о вступлении Украины в Таможенный союз.

Комментируя же снижение цены на газ для Украины, решение о чем приняла Россия, нардеп потребовал от власти снизить на 30% все жилищно-коммунальные тарифы.

Напомним, вече на Майдане было назначено на 17 декабря, чтобы отреагировать на визит Януковича в Москву и подписанные там документы.