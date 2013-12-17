Яценюк потребовал снизить цену коммуналки и пригрозил наглухо заблокировать Раду

После того как в Москве после встречи президентов Виктора Януковича и Владимира Путина был подписан ряд новых документов между Украиной и Россией, лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что парламент не ратифицирует документы, если они не отвечают интересам страны.

Об этом он заявил со сцены на Майдане Независимости, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Так оппозиционер прокомментировал комментируя договоренности Януковича в Москве и напомнил, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

"Если Янукович получил бесплатно 15 млрд долл. и скидку на газ, а это еще 5 млрд, в целом 20 млрд долл. - это очень большие деньги. Мы хотим узнать, что он за это отдал. Мы хотим увидеть, какие документы были подписаны и заявить, что ни один документ, который противоречит евроинтеграции Украины, не пройдет процедуру голосования в парламенте. Парламент наглухо заблокируют", - сказал он.

На Евромайдане положительно восприняли информацию о снижении Россией для Украины стоимости газа, но по предложению Яценюка потребовали с 1 января на 30% снизить тарифы на жилищно-коммунальные и другие услуги.

Также напомним, что лидер УДАРа Виталий Кличко вызвал Виктора Януковича на ринг, заявив со сцены Евромайдана, что Президент для него - персональный соперник, а Яценюк призвал протестующих на Евромайдане не расходиться и объявил план действий оппозиции.

Фото: yatsenyuk.org.ua