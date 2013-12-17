Переговоры Януковича и Путина: главные результаты, заявления, реакция Евромайдана

Во вторник, 17 декабря, в Москве состоялись заседание украино-российской межгосударственной комиссии и переговоры президентов Виктора Януковича и Владимира Путина.

По результатам встречи был сделан ряд заявлений, в частности, о снижении цен на газ для Украины. "Главред" предлагает читателям самые важные, на наш взгляд, события и заявления двух президентов, а также реакцию на них оппозиции, протестующей на Евромайдане.

Напомним также, что перед этим украинская власть заявила о приостановке евроинтеграции, которую критиковала Россия, и не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.



Главные договоренности



Снижение цены на газ для Украины. Россия существенно снизила цену на газ для Украины - до 268,5 доллара за тысячу кубометров с нынешних более, чем 400, с учетом скидки. По словам Путина, снижение цены предусмотрено дополнением к существующему газовому контракту. Цены на газ снижены с 1 января следующего, 2014 года, договоренность будет действительна до 2019-го. Правда, по данным украинских СМИ, коэффициент, от которого будет зависеть цена на газ, может пересматриваться ежеквартально.

"Ценообразование - это продукт нашей совместной работы. Если говорить о перспективах, мы должны думать, как нам выстроить работу, которая бы создавала мотивацию для двух сторон. Я имею в виду создание условий для прозрачной работы украинской ГТС", - прокомментировал решение Янукович.

Путин же сказал по этому поводу: "Мы считаем, что это временное решение, имея в виду, что долгосрочные договоренности должны и будут достигнуты. Это касается и поставок газа в Украину, и обеспечения бесперебойного транзита в Европу".

Выделение Украине 15 миллиардов долларов. Россия решила разместить в украинских ценных бумагах часть своих резервов в объеме 15 млрд. "Имея в виду проблемы в украинской экономике, связанные, как я считаю, в значительной степени с мировым финансовым экономическим кризисом, с целью поддержки бюджета Украины правительство РФ приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния объемом 15 миллиардов долларов США", — сказал Путин.

Напомним, ранее СМИ писали, что Украина договаривается с Россией о кредите на 15 миллиардов.

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Совместное празднование 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко в 2014 году.

Также стороны подписали дорожную карту, предполагающую постепенную отмену всех торговых ограничений, существующих между государствами.



Были подписаны и другие документы, больше о них читайте здесь.

Вместе с тем по заявлению Путина, стороны не обсуждали темы присоединения Украины к Таможенному союзу и не подписывали никаких документов на эту тему. Кроме того, не было сказано, пойдет ли Украина на какие-либо уступки в отношении РФ в обмен на деньги и скидку на газ.



Главные заявления:



На встрече президенты, в основном, говорили о решении торгово-экономических проблем и необходимости налаживать отношения.

Виктор Янукович:

"Наша сегодняшняя встреча, учитывая объемы тех решений, которые подготовлены, особенно в вопросах двусторонней торговли, является в определенной степени стратегической. Поэтому мы не должны останавливаться на этом и дальше развивать наше стратегическое партнерство... То падение объемов взаимной торговли, которое у нас произошло за последние 2 года, требует сегодня экстренного вмешательства... И я думаю, что эту работу мы с вами в ближайшей перспективе должны будем скоординировать, и не только между нашими государствами — Россией и Украиной, но и с другими странами СНГ, чтобы в полной мере заработала у нас зона свободной торговли... Нам, конечно, нужно принимать кардинальные решения, и мы можем целый ряд продукции, уже новой продукции, нового качества выпускать совместно на взаимовыгодной основе".

Владимир Путин:



"Настало время предпринять энергичные действия для того, чтобы вернуться на уровень предыдущих лет и создать условия для движения вперед. У нас сегодня есть все шансы укрепить нашу договорную правовую базу в этом отношении, создать все условия, чтобы торгово-экономические связи между Украиной и Россией продвинуть вперед".

"Реальный потенциал торгового сотрудничества, конечно, используется не в полной мере. Наметилась даже тенденция к сокращению встречных товарных потоков. Мы обсудили причины этого спада, договорились о ряде конкретных мер по восстановлению объема товарооборота, одобрили план действий по урегулированию торговых ограничений, нацеленный на упрощение защиты и антидемпинговых процедур... Убеждён, его реализация позволит в разы увеличить поставки украинской продукции в Россию и другие страны Таможенного союза. Существенно возрастёт загрузка промышленных предприятий на Украине, будут обеспечены дополнительные рабочие места".

Кроме того, российская сторона заверила, что не вмешивается в дела Украины.

Реакция Евромайдана

Оппозиционные лидеры критично отреагировали на договоренности в Москве. Об этом они заявили, выступая на народном вече, собранном в центре Киева вечером во вторник.

Так, глава политсовета "Батькивщины" Арсенй Яценюк назвал победой протестующих то, что Виктор Янукович не подписал никаких документов по Таможенному союзу, и призвал власть после снижения цен на газ снизить на 30% ЖКХ-тарифы в Украине.

"Если Янукович получил бесплатно 15 млрд долл. и скидку на газ, а это еще 5 млрд, в целом 20 млрд долл. - это очень большие деньги. Мы хотим узнать, что он за это отдал. Мы хотим увидеть, какие документы были подписаны и заявить, что ни один документ, который противоречит евроинтеграции Украины, не пройдет процедуру голосования в парламенте. Парламент наглухо заблокируют", - сказал оппозиционер.

Виталий Кличко увидел в договоренностях сдачу национальных интересов и сказал, что, по имеющейся у него информации, президент в качестве залога предложил России стратегические предприятия Украины в отрасли самолетостроения и машиностроения.

Критичен был и лидер "Свободы" Олег Тягнибок, который заявил, что украинцев делают крепостными Москвы.

"Он (Президент - ред.) за тайные подачки разбазаривает госимущество и отдает украинцев в пожизненное крепостничество Москве... украинский президент должен был бы поднять перед Кремлем вопрос о компенсации украинцам сбережений с учетом инфляции, возвращения Украине части золотовалютного фонда СССР, а также одной шестнадцатой Бриллиантового фонда СССР... Каждый из нас должен будет отдавать России долг. Сегодня он сдал в ломбард агропромышленный комплекс, космическую, самолето- и судостроительную отрасли... После этого приходят в голову слова Бисмарка о том, что никакое соглашение с Россией не стоит даже бумаги, на котором оно написано", - сказал оппозиционер.

Полный текст протокола, подписанного Януковичем и Путиным, читайте здесь.

Аналитику "Главреда" и экспертную оценку результатов переговоров Януковича и Путина читайте внизу статьи.

