Путин не занимается благотворительностью, перекрыл Украине путь в ЕС – эксперт

Президент РФ Владимир Путин, предоставляя 15 млрд долларов и снижая цену на газ на 30%, помогает Президенту Виктору Януковичу удержаться политически и перекрывает путь к возвращению Украины к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии УНИАН.

"Путин, оказывая такую большую помощь, не занимается благотворительностью. Фактически таким образом он, во-первых, помогает Януковичу удержаться политически и через эту помощь укрепляет его социально-экономический фундамент перед вызовами Майдана, потому что Майдан тревожит и Путина - это вызовы для России. Поэтому помочь Президенту Януковичу - в интересах самого Путина. Но, во-вторых, перекрывает путь к возвращению к договоренностям с ЕС, и это также отвечает интересам российского руководства. Таким образом, Путин нейтрализует возвращение Украины, по крайней мереЮ в ближайшей перспективе, к евроинтеграции, к подписанию Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли", - объяснил эксперт.

По мнению политолога, "в обмен на такое значительное снижение цены на газ существуют предположения о возможном участии в Таможенном или в Евразийском союзе. Однако я думаю, что в действительности вопрос Таможенного союза, если и будет подниматься, скорее всего, не сейчас, а в следующем году, ближе к президентским выборам. И он будет подниматься не только как уступка России, а как элемент избирательной кампании Президента Януковича, в частности в рамках сближения с РФ, что отвечает ожиданиям и традиционным настроениям русскоязычных избирателей Януковича".

Фесенко также отметил: "Там сказано, что это дополнение к соглашению, которое будет действовать до 2019 года, но мы знаем, что сейчас цена на газ меняется в зависимости от изменения цены на нефтепродукты. Как будет с этой ценой до конца года или через год, насколько она будет стабильной и как она может изменяться, с точки зрения экономики - это один из ключевых вопросов".

Ранее "Главред" сообщал, что лидер УДАРа Виталий Кличко вызвал Януковича на ринг, заявив со сцены Евромайдана, что Президент – его персональный соперник. По информации Кличко, Янукович в качестве залога предложил России стратегические предприятия Украины в отрасли самолетостроения и машиностроения. Кличко даже не исключил, что предметом залога могла стать украинская газотранспортная система. Больше о встрече Януковича с Путиным читайте здесь.