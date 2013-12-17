Россия назвала условия выделения 15 миллиардов Украине

Стали известны условия, на которых Россия предоставит Украине 15 млрд долларов. Плата за купон по облигациям составит 5% годовых.

А уже до конца этой недели РФ может приобрести двухлетние еврооблигации Украины на 3 млрд долл, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Поскольку у нас партнерские отношения, было принято решение о предоставлении ресурсов в сумме 15 млрд долл в течение этого и следующего годов. В этом году предусматривается предоставить ресурсы в объеме 3 млрд долл.", - сказал министр.

Он сообщил, что предоставление средств будет происходить путем "размещения средств ФНБ в еврооблигации украинского правительства, размещенные по английскому праву на Ирландской бирже, купон составит 5% годовых".

Министр отметил, что размещение должно быть проведено уже на этой неделе. "Буквально завтра, мы надеемся, что на бирже появится информация по соответствующему размещению еврооблигаций, и мы разместим средства ФНБ", - сказал он.

По словам Силуанова, срок обращения еврооблигаций Украины составит 2 года - до конца 2015-го.

Ранее "Главред" сообщал, что политолог Владимир Фесенко прокомментировал встречу Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве и выделение 15 млрд долл., заявив, что президент России благотворительность не занимается, но перекрыл Украине путь в ЕС.

А лидер УДАРа Виталий Кличко вызвал Януковича на ринг и даже не исключил, что предметом залога могла стать украинская газотранспортная система. Больше о встрече Януковича с Путиным читайте здесь.