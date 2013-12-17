В Белом доме заявили: встреча Януковича с Путиным не отвечает требованиям Евромайдана

Представитель Белого дома Джей Карни заявил, что власти США считают: соглашения, достигнутые между Виктором Януковичем и Владимиром Путиным, не отвечают надеждам и требованиям участников акций протеста в центре Киева.

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает "Украинская правда".

"Никакое соглашение между Украиной и Россией не учтет беспокойств тех, кто протестует на Украине", - сказал он. По его словам, "Белый дом продолжит изучать детали этих соглашений".

Напомним, президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия разместит в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния объемом 15 млрд. долларов.

Также напомним, что "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали дополнение к контракту на куплю-продажу, поставки, объемы и условия транзита природного газа на 2029-2019 год от 19 января 2009 года.

Как заявил Путин, подписанный документ позволяет "Газпрому" поставлять газ на Украину по цене 268,5 долл. за тыс. кубометров при том, что сейчас она составляет $400.

Ранее "Главред" сообщал, что политолог Владимир Фесенко прокомментировал встречу Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве и выделение 15 млрд долл., заявив, что президент России благотворительность не занимается, но перекрыл Украине путь в ЕС.

А лидер УДАРа Виталий Кличко вызвал Януковича на ринг и даже не исключил, что предметом залога могла стать украинская газотранспортная система. Больше о встрече Януковича с Путиным читайте здесь.