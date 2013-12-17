Как на Евромайдане митинговали десятки тысяч человек, опубликованы фото и видео

Во вторник, 17 декабря, сторонники евроинтеграции в Киеве на Майдане Независимости собрали пятое по счету Народное вече, где обсуждались вопросы, связанные со встречей президентов Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве.

Майдан, Крещатик и другие прилегающие улицы были заполнены участниками митинга: на вече собрались десятки тысяч людей, которые начали собрание с молитвы.

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк со сцены на Майдане Независимости заявил, что парламент не ратифицирует документы, если они не отвечают интересам страны.

На Евромайдане положительно восприняли информацию о снижении Россией для Украины стоимости газа, но по предложению Яценюка потребовали с 1 января на 30% снизить тарифы на жилищно-коммунальные и другие услуги.

Также напомним, что лидер УДАРа Виталий Кличко вызвал Виктора Януковича на ринг, заявив со сцены Евромайдана, что Президент для него - персональный соперник, а Яценюк призвал протестующих на Евромайдане не расходиться и объявил план действий оппозиции.

Видео: tsn.ua