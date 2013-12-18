ЕС о договоренностях Януковича и Путина: мы за, если они не противоречат Соглашению об ассоциации

Еврокомиссия одобряет договоренности, достигнутые между президентами Украины и России Виктором Януковичем и Владимиром Путиным, если они взаимовыгодны и не противоречат парафированному Киевом Соглашению об ассоциации.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и Европейской политике соседства Штефан Фюле, сообщает Радио Свобода.

Европолитик, в частности, напомнил, что в ЕС всегда придерживались мнения, согласно которому Соглашение об ассоциации не ставит перед Киевом выбора между Москвой и Брюсселем.

"Мы всегда выступали за сохранение традиционных торговых отношений Украины и России. Если дискуссии с Россией внесли нормализацию в украино-российские торговые отношения на основе взаимной выгоды, если эти соглашения соответствуют обязательствам, взятым на себя украинцами, которые парафировали и одобрили в правительстве текст Соглашения об ассоциации, это можно только приветствовать", - сказал Фюле.

Напомним, Россия и Украина, в частности, достигли договоренностей о серьезном снижении цены на газ и о выделении Киеву финансирования в размере 15 миллиардов долларов. Больше о результатах переговоров Януковича и Путина читайте здесь.