О чем договорились Янукович и Путин: опубликован документ

18 декабря 2013, 01:45

Стороны отметили развитие отношений двух государств и подписали 14 документов.

Виктор Янукович и Владимир Путин в Москве

Во вторник, 17 декабря, Виктор Янукович и Владимир Путин провели шестое заседание украино-российской межгосударственной комиссии.

Президенты, напомним, достигли ряда договоренностей, в частности, о снижении цены на газ для Украины.

"Главред" предлагает читателям протокол, подписанный по результатам заседания комиссии и опубликованный пресс-службами президентов двух государств, который содержит основные договоренности Януковича и Путина.

Публикуем полный текст документа:

"Протокол шестого заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии

17 декабря 2013 года

Председательствовали:

В.Ф. Янукович – Президент Украины, председатель Украинской части Украинско-Российской межгосударственной комиссии

В.В. Путин – Президент Российской Федерации, председатель Российской части Российско-Украинской межгосударственной комиссии

Повестка дня заседания:

I. Об итогах работы структурных органов Российско-Украинской межгосударственной комиссии в период между ее пятым и шестым заседаниями.

II. Обсуждение актуальных вопросов российско-украинских отношений и международной проблематики.

III. О проведении седьмого заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

I. Об итогах работы структурных органов Российско-Украинской межгосударственной комиссии в период между ее пятым и шестым заседаниями.

Комиссия постановила:

1. Одобрить в целом работу структурных органов Комиссии и достигнутые договоренности.

2. Соответствующим министерствам и ведомствам Российской Федерации и Украины своевременно исполнять решения структурных органов Комиссии.

3. Структурным органам Комиссии осуществлять контроль за исполнением договоренностей, которые относятся к их компетенции.

II. Обсуждение актуальных вопросов российско-украинских отношений и международной проблематики.

Президент Российской Федерации В.В. Путин и Президент Украины В.Ф. Янукович при участии других членов Комиссии и делегаций обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной проблематики, а также наметили дальнейшие пути взаимодействия как на двустороннем уровне, так и международной арене.

Было подчеркнуто, что в основе двусторонних отношений лежит стратегическое партнерство, ключевыми принципами которого являются взаимные уважение и понимание между Россией и Украиной.

Комиссия с удовлетворением отметила позитивные тенденции развития российско-украинских отношений, укрепление разнопланового и интенсивного политического диалога между Россией и Украиной в духе дружбы и добрососедства. Стороны подтвердили, что динамика этого процесса носит объективный характер, поэтому не должна быть подвергнута субъективным факторам.

Россия и Украина стремятся к развитию отношений с европейскими структурами на основе приверженности общим ценностям, национальной самобытности, обязательствам и нормам поведения в интересах укрепления европейской безопасности.

Стороны подтвердили свою позицию о взаимодополняемости интеграционных процессов, осуществляемых в рамках Евразийской экономической интеграции и Европейского союза.

Комиссия отметила, что, несмотря на сокращение взаимного товарооборота, имеется значительный потенциал существенного углубления двусторонних экономических связей. На его реализацию должны быть направлены усилия всех российских и украинских министерств и ведомств, деловых кругов.

Выражена уверенность, что подписание и выполнение Плана действий (Дорожной карты) по урегулированию торговых ограничений в двусторонней торговле на 2013–2015 годы позволит решить на взаимовыгодной основе наиболее важные вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Стороны с удовлетворением отметили, в частности, подписание Меморандума об интеграции и сотрудничестве в сфере использования атомной энергии в мирных целях, предусматривающего проведение оценки инвестиционной привлекательности активов атомных энергопромышленных комплексов России и Украины; позитивный ход реализации проекта по организации производства в Украине ядерного топлива; эффективную работу, направленную на развитие взаимодействия в области авиастроения, космоса, транспорта и инфраструктуры.

Сторонами проведена существенная работа по поддержке и реализации совместных инновационных, а также научно-технических проектов в рамках российско-украинской Программы сотрудничества в сфере нанотехнологий.

Дальнейшее развитие получило российско-украинское военно-техническое сотрудничество.

Отмечено устойчивое углубление межрегиональных и приграничных связей.

Положительные результаты приносит практическая работа по упрощению порядка пересечения российско-украинской государственной границы гражданами России и Украины.

Осуществляется активный диалог по актуальным вопросам международной повестки дня.

Стороны высоко оценили деятельность украинского Председательствования в ОБСЕ.

Продолжается активное взаимодействие Сторон по решению региональных проблем, включая вопросы безопасности. Особое внимание уделяется приднестровскому урегулированию с целью обеспечения безопасности в регионе.

Ведется конструктивный диалог по вопросам обеспечения языковых, образовательных, национально-культурных и других потребностей граждан России и Украины, а также защиты их прав.

Комиссия постановила поручить правительствам Российской Федерации и Украины:

1. Принять меры, способствующие росту объемов двусторонней торговли и инвестиций в 2014 году, в том числе путем устранения технических барьеров во взаимной торговле на основе Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств участников СНГ, не являющихся членами Таможенного союза, а также договоренностей, определенных Планом действий по урегулированию торговых ограничений в двусторонней торговле между Российской Федерацией и Украиной на 2013–2014 годы.

2. Стороны будут содействовать дальнейшей либерализации торговых режимов в рамках СНГ в развитие положений Договора о зоне свободной торговли.

Стороны согласились продолжить развитие кооперационных связей, а также воздерживаться от односторонних действий, связанных с реализацией политики импортозамещения, которые могут нанести экономический ущерб друг другу.

3. Активизировать работу по реализации одобренных совместных инфраструктурных и промышленных проектов, а также инициатив, представленных в соответствующих Дорожных картах, включая создание совместных предприятий и объединений в приоритетных сферах экономики, в первую очередь – в авиастроении, двигателестроении, атомной энергетике, космической отрасли, судостроении, в транспортной сфере.

4. Правительствам Сторон обеспечить разработку и подписание в сжатые сроки Меморандума о содействии Российской Федерации по сближению технических регламентов Украины и Таможенного союза.

5. Правительствам Сторон подготовить предложения по взаимодействию Украинской Стороны с Евразийским банком развития, антикризисным фондом ЕврАзЭС и Межгосударственным банком СНГ.

6. Проработать вопрос о включении государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк) в перечень организаций, кредитные соглашения с которыми подписываются согласно процедурам, определенным для международных финансовых организаций.

7. Выполнить пункт 1.2. "Дорожной карты" по урегулированию вопросов в инвестиционном, финансовом и отраслевом сотрудничестве Российской Федерации и Украины от 15 октября 2013 г. о включении российского рубля в 1-ю группу Классификатора иностранных валют и банковских металлов Национального банка Украины.

8. Активизировать разработку и внедрение новых принципов и механизмов взаимовыгодного сотрудничества в газовой отрасли.

9. Продолжить реализацию мероприятий по организации в Украине производства ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 по российским технологиям.

10. Подготовить предложения по организации финансирования проекта сооружения энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.

11. Продолжить в 2014 году работы по разработке и реализации программ двустороннего сотрудничества в области машиностроения, химической промышленности, судостроении, горно-металлургическом комплексе, с привлечением отраслевых ассоциаций.

12. Обеспечить завершение совместных государственных испытаний самолета Ан-70 до конца первого квартала и по их итогам принять решение о совместном серийном производстве.

13. ГП "Антонов" и Объединенной авиастроительной корпорации активизировать работу по решению вопроса создания совместного предприятия для управления программой возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124 с двигателями Д-18Т.

14. Продолжить работу по созданию единого навигационно-временного пространства Российской Федерации и Украины на базе системы ГЛОНАСС, по обеспечению дальнейшей реализации проектов "Наземный старт", "Морской старт" и программы "Днепр".

15. Продолжить реализацию инициативы по созданию Причерноморского зернового Комитета.

16. Принять меры по подготовке и проведению в 2014 году III Российско-Украинского межрегионального экономического форума с участием глав государств (г. Нижний Новгород).

17. Обеспечить реализацию "Дорожной карты по инвестиционному, финансовому и отраслевому сотрудничеству".

18. Уделить приоритетное внимание развитию российско-украинского военно-технического сотрудничества, кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности, созданию совместных предприятий в военно-технической сфере с учетом действующего законодательства Российской Федерации и Украины.

19. Принять меры для подписания Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о реализации Программы военно-техничного сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией на 2013–2017 годы.

20. Внести на рассмотрение правительств до конца первого квартала 2014 г. согласованные предложения об увеличении участия Российской Федерации в развитии социально-экономической сферы г. Севастополя и других населенных пунктов – мест дислокации воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

21. Ускорить работу по инвентаризации земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, которые используются Черноморским флотом Российской Федерации на территории Украины, и по урегулированию вопроса об осуществлении капитального ремонта зданий и сооружений, арендуемых Российской Федерацией в интересах российского Черноморского флота.

22. Завершить подготовку к подписанию проектов межправительственных соглашений: о согласовании передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, вне мест их дислокации; о порядке пересечения государственной границы Украины военными кораблями, судами обеспечения, летательными аппаратами, военнослужащими Черноморского флота Российской Федерации; по вопросам регистрации по месту проживания (пребывания) военнослужащих и гражданских лиц Черноморского флота Российской Федерации, членов их семей в миграционных органах Украины.

Активизировать работу по согласованию иных проектов соглашений по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины.

23. Урегулировать вопросы налогообложения структурных подразделений Черноморского флота Российской Федерации и таможенного оформления материально-технических средств, ввозимых в интересах флота на территорию Украины всеми видами транспорта, с соблюдением пограничного, таможенного и иных видов государственного контроля при пересечении российско-украинской границы в соответствии с действующим законодательством Украины, а также с учетом статуса Черноморского флота Российской Федерации, базирующегося на территории Украины.

24. Приступить к переговорам по подготовке двустороннего соглашения о замене вооружений и военной техники Черноморского флота Российской Федерации, базирующегося на территории Украины.

25. Продолжить осуществление совместных мероприятий по сокращению времени проверки документов граждан Российской Федерации и Украины в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска и местах пересечения российско-украинской государственной границы.

26. Провести работу по внедрению совместного контроля пассажиров в целях оптимизации и совершенствования работы международного пункта пропуска для автопассажирского паромного сообщения Крым – Кавказ.

27. Уделить приоритетное внимание вопросам миграционной политики.

28. Разработать механизмы взаимодействия на уровне правоохранительных органов и спецслужб двух стран в контексте подготовки и проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи.

29. Уделить приоритетное внимание реализации Плана украинско-российских мероприятий по совместному празднованию 200-летия со дня рождения Т.Г.Шевченко в 2014 году.

30. Проработать предложения по практической реализации договоренностей Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки Украины и ПАО "Проминвестбанк" о мероприятиях по развитию и углублению сотрудничества в сфере общего среднего образования – в части мероприятий по поддержке изучения и преподавания украинского языка и литературы в общеобразовательных учреждениях России.

Комиссия с удовлетворением отметила, что в рамках шестого заседания Комиссии были подписаны следующие документы:

1. Протокол шестого заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

2. План российско-украинских мероприятий по совместному празднованию 200-летия со дня рождения Т.Г.Шевченко в 2014 году.

3. План действий по урегулированию торговых ограничений в двусторонней торговле между Российской Федерацией и Украиной на 2013–2014 гг.

4. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о реализации мер государственной поддержки возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124 с двигателями Д-18Т и их модификациями.

5. Протокол между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о поставках товаров по производственной кооперации в 2014 году.

6. Меморандум о намерениях по активизации сотрудничества в сфере судостроения между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и министерством промышленной политики Украины.

7. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

8. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией в области ядерной и радиационной безопасности.

9. Протокол между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины об определении пункта пропуска через российско-украинскую государственную границу "Куйбышево" для осуществления совместного контроля контрольными органами государств Сторон.

10. Протокол между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о внесении изменения в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе от 18 октября 2011 года.

11. Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Государственной службой Украины по контролю за наркотиками.

12. План совместных мероприятий Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий и Государственной Службы Украины по чрезвычайным ситуациям в контексте реализации межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области предупреждения промышленных аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

13. Меморандум о взаимопонимании между Федеральным космическим агентством (Российская Федерация) и Государственным космическим агентством Украины относительно сотрудничества в области ракетно-космической промышленности.

14. Дополнения к контракту от 19 января 2009 года между Открытым акционерным обществом "Газпром" и Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" купли-продажи природного газа в 2009–2019 годах (документ предполагает снижение цены на российский газ для Украины - ред.).

IІІ. О проведении седьмого заседания Комиссии.

Стороны решили провести седьмое заседание Комиссии в 2014 году на территории Украины".

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