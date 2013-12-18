Тягнибок рассказал, в каком случае Евромайдан может стать революцией

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок считает, что мирная акция на Евромайдане может перерасти в революцию, если власть перейдет грань и начнет применять силу против протестующих.

Политик отметил, что в любом учебнике по политологии можно найти два выхода из ситуации, пишет "ЛІГАБізнесІнформ".

"Есть или мирный путь, эволюционный, парламентский путь изменения системы власти, или революционный. Сейчас ситуация позволяет нам бороться мирно. Если власть начнет применять силу, если начнет переходить грань, которую она потихоньку переходит, она должна понимать, что народ, с которым нельзя воевать, даст соответствующую реакцию", - отметил он.

Отвечая на вопрос о сборе подписей за отставку Кабмина Николая Азарова (сейчас их 217) и о том, если среди подписавшихся представители Партии регионов, Тягнибок сказал: "Вы у меня спрашиваете такие вещи, вы знаете, что я не могу дать вам ответ, а знаете почему? Не провоцируйте меня такими вопросами, следствием моего ответа будет разрушение нашей идеи. Вы этого хотите?"

Свободовец напомнил, что на этой сессии Верховная Рада уже провалила отставку правительства, поэтому нынешние подписи имеют не юридическую, а психологическую силу - важно продемонстрировать 226 голосов против Кабмина.

Напомним, вечером во вторник, 17 декабря, на вече на Майдане Независимости Тягнибок раскритиковал договоренности, достигнутые президентами Украины и России Виктором Януковичем и Владимиром Путиным в Москве.