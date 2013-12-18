Германия назвала скандальными действия России и разгон Евромайдана в Киеве

Новый министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер в своем инаугурационном выступлении во вторник, 17 декабря, раскритиковал Россию за давление на Украину в вопросе Соглашения об ассоциации с ЕС, а также назвал скандальным разгон Евромайдана в Киеве 30 ноября.

"Просто скандально то, как Россия воспользовалась экономическими проблемами Украины в собственных целях, а также чтобы не допустить подписания Соглашения об ассоциации с ЕС", - цитирует дипломата ВВС Украина.

"Конечно, насильственные действия украинских сил безопасности в отношении мирных демонстрантов также являются скандальными", - сказал Штайнмайер.



В своем первом выступлении в должности министра иностранных дел Германии он также добавил, что в четверг посетит Польшу, где обсудит ситуацию вокруг Украины.

Напомним, во вторник, 17 декабря, президенты Виктор Янукович и Владимир Путин подписали ряд договоренностей, в частности, о снижении цены на газ для Киева. Больше о результатах переговоров в Москве читайте здесь.