Евромайдан в Киеве: митингующие укрепляли баррикаду и слушали Руслану

Сегодня, 18 декабря, несмотря на предупреждения о штурме Евромайдана, ночь прошла спокойно. Ни о каком возможных атаках силовиков никто не говорит, в отличии от прошлых дней. Музыка играет, люди танцуют.

Перед активистами выступала Руслана, пишет ТСН.

Также ночью со сцены Евромайдана выступал Вячеслав Кириленко.

Сейчас у сцены остаются несколько сотен человек, а остальные отдыхают в палатках, Доме профсоюзов, а также привычно охраняют баррикады и территорию.

Ночью митингующие также укрепляли одну из баррикад на углу улиц Крещатик и Институтской, которая перекрывает подход к митингующим со стороны Европейской площади. Перед баррикадой с помощью сварки соединили металлические конструкции, предположительно, чтобы намотать на них колючую проволоку.

Как известно, в Украине уже почти месяц продолжаются акции протеста, вызванные отказом правительства подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Напомним, попытка штурма Евромайдана была предпринята в ночь на 11 декабря: видео с места события смотрите здесь.