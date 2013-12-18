В США сказали, когда могут ввести санкции против Украины

Конгресс США может ввести санкции в отношении украинских властей, которые санкционировали применение силы против протестующих Евромайдана.

Об этом говорится в проекте резолюции, который представил конгрессмен-демократ Элиот Энгел, пишет РИА Новости.

"Палата представителей призывает правительство Украины привлечь к ответственности причастных к насилию в отношении мирных демонстрантов и снять уголовные обвинения с тех, кто задержан за реализацию своих демократических прав. Палата призывает США и ЕС ясно дать понять украинскому руководству, что те, кто санкционировал или осуществлял применение силы, будут привлечены к персональной ответственности", - говорится в документе.

При этом в резолюции есть призыв к власти и оппозиции проявлять сдержанность и вести диалог.

Однако, если сила будет применена снова, палата представителей конгресса США может рассмотреть целевые санкции против тех, кто отдал приказ о применении силы или был задействован в его выполнении.

Напомним, ранее американский сенатор Джон Маккейн заявлял, что США введут санкции против представителей украинской власти в случае силовых действий против протестующих.