На границе с Россией на евромайдановцев напали противники ЕС: опубликовано видео

В Луганской области активистам автопробега с Евромайдана не дали установить флаг Евросоюза на границе Украины и России.

Полтора десятка автомобилей с украинскими и флагами ЕС ездили из Луганска на российскую границу. В пункте пропуска "Изварино" активисты планировали установить флаг Евросоюза, однако им помешали местные жители, которые сначала перекрыли дорогу, а затем вырвали из рук активистов и разорвали флаг ЕС, сообщает "5 канал".

"Пограничники же отметили, что на границе может быть размещена только государственная символика", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 декабря, президенты Виктор Янукович и Владимир Путин подписали ряд договоренностей, в частности, о снижении цены на газ для Киева. Больше о результатах переговоров в Москве читайте здесь.

В свою очередь, глава МИДа Германии назвала скандальными действия России и разгон Евромайдана в Киеве.

видео: "5 канал".