Внутренние войска предлагают передать Минобороны

В Верховной Раде предлагают передать Внутренние войска МВД в состав Министерства обороны.

Народный депутат фракции УДАР Виктор Пинзеник считает, что существование войск в структуре МВД нелогично, поскольку они нужны для отражения внешних угроз, пишет "Коммерсантъ-Украина".

"Войска, даже по названию, предназначены для противодействия внешним угрозам. Следовательно, наличие ВВ в составе МВД дает основание спросить, а с кем эти войска собираются воевать внутри страны" — отметил нардеп.

По его словам, для охраны общественного порядка "вполне достаточно сил милиции". В предложенной им новой редакции закона "О милиции" введено положение, предусматривающее запрет на создание каких-либо войсковых формирований в составе МВД. Кроме того, разрешение на создание спецподразделений милиции, по мнению автора, должна давать Верховная Рада.

Стоит отметить, что в настоящее время численность внутренних войск МВД составляет 33 300 человек, при общей численности МВД в 261 тыс. человек. Согласно закону "О внутренних войсках МВД", на подразделения ВВ возложены задачи, связанные, например, с охраной важных государственных объектов, борьбой с преступностью, охраной общественного порядка, конвоированием арестованных и осужденных, поиском лиц, сбежавших из мест лишения свободы, а также охраной дипломатических представительств иностранных государств.

По закону "О вооруженных силах" функциями армии являются, в частности, защита суверенитета и территориальной целостности Украины, а также сдерживание вооруженной агрессии против нашей страны.

Между тем, в управлении внутренних войск удивились инициативе Виктора Пинзеника.

"Конечно, это предложение еще нужно изучить, однако возникает вопрос о его целесообразности, поскольку во многих странах мира существуют формирования, аналогичные нашим внутренним войскам", — заявила начальник пресс-службы ВВ Виктория Кушнир.

По данным управления ВВ, подобные формирования, которые входят в состав МВД или ситуативно ему подчиняются, существуют во Франции и Турции (национальная жандармерия), Португалии (республиканская национальная гвардия), Румынии (жандармерия), в Китае (войска народной вооруженной милиции КНР), а также в России, Белоруссии и Казахстане (внутренние войска). Лишь войска карабинеров в Италии подчиняются военному ведомству, однако выполняют функции, аналогичные внутренним войскам.

В Минобороны также негативно отнеслись к инициативе автора законопроекта.

"Вооруженные силы и внутренние войска имеют различные функции, соответственно, различается и характер подготовки военнослужащих. Кроме того, ВВ интегрированы в структуру МВД, и для того, чтобы ввести их в структуру Минобороны, нужно провести серьезную реорганизацию ведомств и придумать внутренним войскам новые задачи",— сообщил собеседник в Минобороны.

Эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей Згурец скептически оценил перспективы законопроекта Пинзеника.

"Это предложение вряд ли будет серьезно обсуждаться. Внутренние войска и армия — это функционально противоречащие друг другу структуры. К тому же увеличение численности армии за счет внутренних войск противоречит нашим международным обязательствам",— отметил Згурец.

Напомним, бойцы внутренних войск сейчас принимают активное участие в штурме баррикад Евромайдана.

После акции силовиков в ночь на 30 ноября 2 тысячи бойцов "Беркута" дубинками разогнали Евромайдан, лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что часть внутренних войск МВД приведены в полную боевую готовность.