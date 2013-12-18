Тимошенко предлагают дать инвалидность

Экс-премьеру Юлии Тимошенко предложили дать инвалидность.

Об этом заявил ее защитник бютовец Сергей Сас, пишут Вести.

По его словам, Тимошенко тяжело даже сидеть. А "по трудовому законодательству, ей уже можно было бы дать инвалидность", — утверждает Сас.

Также по словам тети Тимошенко Антонины Ульяхиной, она стала нормально питаться еще в понедельник.

"Ей передали тысячи подписей людей с просьбой начать есть", — сказала Ульяхина. Родственница экс-премьера также сообщила, что состояние здоровья племянницы не улучшается.

Напомним, 6 декабря стало известно, что после 11 суток голодовки экс-премьер Юлия Тимошенко прекратила голодовку.

"По просьбе Майдана она прекращает голодать", – сказала дось Тимошенко после встречи с матерью.



Ранее "Главред" сообщал, что Тимошенко объявила голодовку, чтобы заставить украинские власти подписать Ассоциацию. По ее словам, голодовка должна была продлится до 29 ноября, второго дня проведения саммита "Восточное партнерство" в Вильнюсе, однако после массовых протестов продолжилась на более длительный срок.



Ранее дочь Тимошенко заявила, что состояние здоровья ее матери, которая продолжает голодовку, требуя от украинской власти подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, плохое.