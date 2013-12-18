Тимошенко предлагают дать инвалидность

Тимошенко недавно прекратила голодовку.
Экс-премьеру Юлии Тимошенко предложили дать инвалидность.
Об этом заявил ее защитник бютовец Сергей Сас, пишут Вести.
По его словам, Тимошенко тяжело даже сидеть. А "по трудовому законодательству, ей уже можно было бы дать инвалидность", — утверждает Сас.
Также по словам тети Тимошенко Антонины Ульяхиной, она стала нормально питаться еще в понедельник.
"Ей передали тысячи подписей людей с просьбой начать есть", — сказала Ульяхина. Родственница экс-премьера также сообщила, что состояние здоровья племянницы не улучшается.
Напомним, 6 декабря стало известно, что после 11 суток голодовки экс-премьер Юлия Тимошенко прекратила голодовку.
"По просьбе Майдана она прекращает голодать", – сказала дось Тимошенко после встречи с матерью.
Ранее "Главред" сообщал, что Тимошенко объявила голодовку, чтобы заставить украинские власти подписать Ассоциацию. По ее словам, голодовка должна была продлится до 29 ноября, второго дня проведения саммита "Восточное партнерство" в Вильнюсе, однако после массовых протестов продолжилась на более длительный срок.
Ранее дочь Тимошенко заявила, что состояние здоровья ее матери, которая продолжает голодовку, требуя от украинской власти подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, плохое.