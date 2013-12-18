Рада снова заблокирована оппозиционерами: Рыбак закрыл заседание

Народные депутаты из оппозиционных фракций заблокировали президиум и трибуну Верховной Рады Украины.

В блокировании принимают участие около 15 депутатов, в частности от "Свободы" - Андрей Ильенко и Игорь Мирошниченко, от "Батькивщины" - Виталий Ярема на Степан Кубив, передает УНИАН.

На президиуме они вывесили Государственный Флаг Украины.

Между тем, спикер ВР Владимир Рыбак открыл и сразу же закрыл заседание парламента.

Как сообщал "Главред", вчера, 17 декабря, утреннее заседание Верховной Рады длилось не более нескольких минут.

Рыбак вел заседание не из президиума, а из той части сессионного зала, где размещается фракция Партии регионов, поскольку трибуна и президиум парламента были заблокированными оппозиционными народными депутатами.



Спикер объявил, что дает поручение бюджетному комитету внести в четверг, 19 декабря, законопроект о госбюджете на 2014 год и призвал депутатов к работе.

Напомним, после того как в Москве после встречи президентов Виктора Януковича и Владимира Путина был подписан ряд новых документов между Украиной и Россией, лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что парламент не ратифицирует документы, если они не отвечают интересам страны и пригрозил наглухо заблокировать праламент.