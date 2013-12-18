На антимайдане собралось около тысячи сторонников регионалов

Сегодня, 18 декабря на антимайдан возле Верховной Рады собралось около тысячи сторонников Партии регионов.

Колонны митингующих пришли в Мариинский парк со стороны Арсенальной. Люди стоят у входа в Верховную Раду и возле сцены, которая установлена неподалеку, пишет НБН.

Сейчас участникам акции крутят запись выступления премьер-министра Николая Азарова на митинге, который прошел 14 декабря на Европейском площади.

За порядком на митинге следят 15 милиционеров.

Напомним, ранее сообщалось, что митинг сторонников Партии регионов в поддержку власти и Президента Виктора Януковича, на который собралось 10 тысяч человек, ежедневно обходится в 500 тысяч долларов.

Митинг на Европейской площади "Сохраним Украину" Партия регионов объявила бессрочным.