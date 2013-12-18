На антимайдане собралось около тысячи сторонников регионалов

Сейчас участникам акции крутят запись выступления Азарова на митинге 14 декабря.
Сегодня, 18 декабря на антимайдан возле Верховной Рады собралось около тысячи сторонников Партии регионов.
Колонны митингующих пришли в Мариинский парк со стороны Арсенальной. Люди стоят у входа в Верховную Раду и возле сцены, которая установлена неподалеку, пишет НБН.
Сейчас участникам акции крутят запись выступления премьер-министра Николая Азарова на митинге, который прошел 14 декабря на Европейском площади.
За порядком на митинге следят 15 милиционеров.
Напомним, ранее сообщалось, что митинг сторонников Партии регионов в поддержку власти и Президента Виктора Януковича, на который собралось 10 тысяч человек, ежедневно обходится в 500 тысяч долларов.
Митинг на Европейской площади "Сохраним Украину" Партия регионов объявила бессрочным.