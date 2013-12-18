ЦИК получила все бумажные протоколы по пяти проблемным округам

Центризбирком завершил процесс принятия бумажных протоколов окружных избирательных комиссий пяти одномандатных избирательных округов.

Об этом сообщил глава пресс-службы ЦИК Константин Хивренко, пишет РБК-Украина.

"По пяти округам получили все бумажные протоколы про подсчет голосов избирателей", - сообщил Хивренко.

При этом он добавил, что после соответствующего рассмотрения и обработки было принято решение разрешить округу №223 (Шевченковский район г. Киева) предоставить в ЦИК протокол с пометкой "уточненный".

Напомним, 15 декабря в Украине прошли довыборы нардепов в пяти проблемных округах.

После 100% обработанных протоколов в округе №94 (Обухов, Киевская область) победил Руслан Бадаев, набрав 58,25% голосов; в округе №132 (Первомайск, Николаевская область) победил Николай Круглов, который набрал 47,85% голосов; в округе №194 победил Михаил Поплавский, набрав 53,54% голосов; в округе №197 (Черкасская область) победил Леонид Даценко, который набрал 63,51% голосов; в округе №223 (Киев, Шевченковский район) победил Виктор Пилипишин, который набрал 44,89% голосов.

Как известно, парламентские выборы в Украине состоялись 28 октября 2012 г. Однако в ВР прошли 445 народных депутатов.

5 ноября 2012 года ЦИК признал недостоверными результаты голосования на выборах народных депутатов ВР VII созыва на округах №94 (Обухов, Киевская область), 132 (Первомайск, Николаевская область), 194, 197 (Черкасская область) и 223 (Киев, Шевченковский район) в связи с многочисленными нарушениями, допущенными в ходе голосования и подсчета голосов.