Договоренности Украины и России: чему радовался Путин

18 декабря 2013, 12:15

Россия достигла очередного политического успеха.

Виктор Янукович и Владимир Путин в Москве

Заседание межгосударственной российско-украинской комиссии в Москве принесло сенсационные результаты: РФ выразила готовность купить на 15 миллиардов долларов украинских облигаций внутреннего государственного займа и на треть уменьшила с 1 января стоимость поставляемого в нашу страну газа.

Приподнятое настроение Владимира Путина и скованность Виктора Януковича были видны невооруженным глазом. Российский президент был ведущим не только на правах хлебосольного хозяина, но и излучал радость от достигнутого успеха. Его украинский коллега редко выходил из роли статиста, четко следуя прописанному сценарию. Казалось, что Виктору Федоровичу не слишком уютно во время триумфальных речей Владимира Владимировича.

Зато Путин был рад стараться. Еще бы – Россия достигла очередного политического успеха, сильнее притягивая Украину в сферу своего влияния. И пока обходится это относительно недорого: до конца 2013 года из Фонда национального благосостояния будет выделено 3 миллиарда долларов на покупку украинских облигаций.

Как быстро наша страна получит обещанный кредит размером в 15 миллиардов долларов – пока непонятно. Да и цена газа в 268,5 долларов за тысячу кубометров – для первого квартала 2014 года, впоследствии она будет регулярно пересматриваться, хотя сам дополнительный протокол между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" действителен до 2019 года. Впрочем, уже сегодня очевидна перспектива активизации переговоров о создании двустороннего газотранспортного консорциума и возможный выход Украины из Европейского энергетического сообщества.

За привлекшими всеобщее внимание цифрами не должны остаться незамеченными устные, пока не подкрепленные документами, заявления российского президента. Полагаю, что в состоянии эйфории Путин высказал немало своих планов. Он, в частности, выступил за согласование действий России, Украины и Казахстана на мировом зерновом рынке, что для украинских аграриев, собравших рекордный урожай зерновых в этом году, может оказаться весьма невыгодным.

Российский президент считает необходимым более тесное сотрудничество в военной и военно-технической сфере, особенно упирая на развитие Черноморского флота России. Похоже, Украина уже согласилась на перевооружение ЧФ и появление в его составе кораблей и подводных лодок, способных нести на борту ядерное оружие. Интересно, как на это отреагируют государства, дававшие нашей стране гарантии безопасности после отказа от ядерного оружия в начале 90-х, среди которых была и Россия.

Хозяин Кремля высказался за согласование внешней политики в части глобальных вопросов. Не приходится сомневаться, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС к таковым относится, собственно, как и стремление официального Киева побороться за свою внешнеполитическую субъектность. Несложно догадаться, насколько эффективным будет курс на европейскую интеграцию Украины после финансовой инъекции со стороны России.

Путин не преминул сделать многозначительный намек на празднование не только 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко, но и 70-летия освобождения Севастополя, и 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Последнее из упомянутых празднований должно пройти в мае 2015-го, после президентских выборов в Украине. И Виктору Януковичу есть над чем задуматься.

Владимир Владимирович подчеркнул, что в ходе переговоров в Москве речь не шла о Таможенном союзе, исключительно по тактическим причинам упустив слово "пока". Не приходится сомневаться, что Путин и Янукович обсуждали подобную перспективу, и поквартальная возможность изменения цены газа – лучшее тому подтверждение. В Кремле поняли, что нынешняя политическая ситуация в Киеве не способствует публичному сближению, поэтому позволили Януковичу тактически переиграть оппозицию.

На Вече на Майдане вечером 17 декабря из уст лидеров оппозиционных фракций не прозвучало ни одной конструктивной идеи о противодействии давлению России. И это, к сожалению, еще одна победа Путина.

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