Азаров готов подписать с Евросоюзом пять соглашений

Кропотливую работу правительственных структур не заменят никакие площадные лозунги и резолюции, уверен премьер.
Кабинет министров намерен подписать с Европейским Союзом пять соглашений. Правительство дает "зеленый свет".
Об этом заявил премьер Николай Азаров на заседании Кабмина, пишет УНИАН.
"Правительство дает "зеленый свет" для подписания пяти соглашений между правительством Украины и ЕС, в том числе Рамочного соглашения о поддержке соглашений между Украиной и ЕС, направленных на внедрение институциональных реформ в рамках программы" Восточное партнерство"", - сказал Азаров.
По его словам, правительство в плановом режиме продолжит системную работу с европейской интеграцией.
Также это будет программа "Местное развитие", ориентированная на общественность, программа поддержки Украины по управлению миграционными процессами и предоставления убежища, ежегодные программы сотрудничества ЕС с Украиной относительно действий по ядерной безопасности.
Среди "практических шагов по сотрудничеству" с ЕС премьер также назвал продолжение поддержки реализации Энергетической стратегии Украины.
По словам Азарова, такую кропотливую работу правительственных структур в условиях постоянно растущей глобальной конкуренции не заменят никакие площадные лозунги и резолюции.
"Вот практические шаги по сотрудничеству с ЕС. Такую кропотливую работу правительственных структур в условиях постоянно растущей глобальной конкуренции не заменят никакие площадные лозунги и резолюции, уважаемые коллеги", - подчеркнул Азаров.
Напомним, ренее пресс-секретарь украинского премьера Николая Азарова Виталий Лукьяненко заявлял, что Кабмин намерен и дальше продолжать переговоры с Евросоюзом по подписанию Соглашения об ассоциации.
Как сообщал "Главред", 13 декабря, премьер Николай Азаров снова раскритиковал текст Соглашения об ассоциации, как невыгодный для Украины.