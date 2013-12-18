Азаров готов подписать с Евросоюзом пять соглашений

Кабинет министров намерен подписать с Европейским Союзом пять соглашений. Правительство дает "зеленый свет".

Об этом заявил премьер Николай Азаров на заседании Кабмина, пишет УНИАН.

"Правительство дает "зеленый свет" для подписания пяти соглашений между правительством Украины и ЕС, в том числе Рамочного соглашения о поддержке соглашений между Украиной и ЕС, направленных на внедрение институциональных реформ в рамках программы" Восточное партнерство"", - сказал Азаров.

По его словам, правительство в плановом режиме продолжит системную работу с европейской интеграцией.

Также это будет программа "Местное развитие", ориентированная на общественность, программа поддержки Украины по управлению миграционными процессами и предоставления убежища, ежегодные программы сотрудничества ЕС с Украиной относительно действий по ядерной безопасности.

Среди "практических шагов по сотрудничеству" с ЕС премьер также назвал продолжение поддержки реализации Энергетической стратегии Украины.

По словам Азарова, такую ​​кропотливую работу правительственных структур в условиях постоянно растущей глобальной конкуренции не заменят никакие площадные лозунги и резолюции.

"Вот практические шаги по сотрудничеству с ЕС. Такую кропотливую работу правительственных структур в условиях постоянно растущей глобальной конкуренции не заменят никакие площадные лозунги и резолюции, уважаемые коллеги", - подчеркнул Азаров.

Напомним, ренее пресс-секретарь украинского премьера Николая Азарова Виталий Лукьяненко заявлял, что Кабмин намерен и дальше продолжать переговоры с Евросоюзом по подписанию Соглашения об ассоциации.

Как сообщал "Главред", 13 декабря, премьер Николай Азаров снова раскритиковал текст Соглашения об ассоциации, как невыгодный для Украины.