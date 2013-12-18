Россия рассказала о взаимной выгоде соглашений с Украиной

Соглашения президентов Украины и России, подписанные в Москве, выгодны обеим сторонам и не ограничиваются только кредитом.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, со ссылкой на "Интерфакс-Украина" передает "Украинская правда".

"Все сводить только к выдаче кредита было бы некорректно. Договоренности, которые вчера были подписаны, гораздо шире. Договоренности взаимовыгодные ", - подчеркнул дипломат.

Также Лавров заверил, что соглашения направлены на восстановление и активизацию промышленных, производственных связей, производственную кооперацию.

Дипломат отметил, что эти соглашения позволят "задействовать колоссальные возможности, заключенные в том, что у нас взаимопереплетение наших экономик, связи между предприятиями".

"То, что не использовалось в полную силу, безусловно, вредило, прежде всего, Украине, но и не добавляло пользы Российской Федерации", - сказал глава МИД РФ.

Напомним, как сообщал "Главред", 17 декабря в Москве президенты Виктор Янукович и Владимир Путин подписали целый ряд документов, среди которых соглашение о российском кредите для Украины.

Также стороны договорились о 30-процентной скидке на газ.

В то же время, пока остается неясным, что именно получит Россия от своих уступок Украине, кроме усиления кооперации.

В Москве уверяют, что никаких условий Украине не ставили.