Россия рассказала о взаимной выгоде соглашений с Украиной

Глава МИД России сообщил о взаимной выгоде от соглашений с Украиной и подчеркнул, что они гораздо шире, чем предоставление Киеву кредита.
Соглашения президентов Украины и России, подписанные в Москве, выгодны обеим сторонам и не ограничиваются только кредитом.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, со ссылкой на "Интерфакс-Украина" передает "Украинская правда".
"Все сводить только к выдаче кредита было бы некорректно. Договоренности, которые вчера были подписаны, гораздо шире. Договоренности взаимовыгодные ", - подчеркнул дипломат.
Также Лавров заверил, что соглашения направлены на восстановление и активизацию промышленных, производственных связей, производственную кооперацию.
Дипломат отметил, что эти соглашения позволят "задействовать колоссальные возможности, заключенные в том, что у нас взаимопереплетение наших экономик, связи между предприятиями".
"То, что не использовалось в полную силу, безусловно, вредило, прежде всего, Украине, но и не добавляло пользы Российской Федерации", - сказал глава МИД РФ.
Напомним, как сообщал "Главред", 17 декабря в Москве президенты Виктор Янукович и Владимир Путин подписали целый ряд документов, среди которых соглашение о российском кредите для Украины.
Также стороны договорились о 30-процентной скидке на газ.
В то же время, пока остается неясным, что именно получит Россия от своих уступок Украине, кроме усиления кооперации.
В Москве уверяют, что никаких условий Украине не ставили.