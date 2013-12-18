Меркель: двери в Европу для Украины открыты и после договоренностей с Путиным

Предложение подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом остается для Украины действительным.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время своего выступления в Бундестаге, пишет Deutsche Welle.

Двери в ЕС остаются для Украины остаются открытыми и после заключения договоренности с Путиным, заявила Ангела Меркель.

Однако, по ее словам, Украина должна гарантировать "то, что мы ожидаем от каждой страны: надежные гарантии прав демонстрантов и соблюдения основных демократических прав".

Меркель также считает, что ЕС следует избежать конфронтации с Россией из-за Украины. "Мы должны выйти из этого" или-или ". Не может возникать ситуация, когда государство, которое находится между Россией и ЕС, должно принимать принципиальное решение - или для одного или для другого", - подчеркнула она.

Выступая, 17 декабря, в передаче на немецком телеканале ARD, Меркель заявила, что торги проблему не решат. По словам канцлера, ЕС и Германия должны и дальше вести переговоры с Россией.

"Я бы хотела, чтобы независимая Украина принимала решение самостоятельно", - добавила она и отметила, что это требует от Киева готовности проводить реформы.

Накануне саммита ЕС, который состоится в Брюсселе 19 и 20 декабря, Меркель посетит с визитом Париж. Там она встретится с президентом Франции Франсуа Олландом. Планируется, что политики обсудят и ситуацию в Украине.

Напомним, 18 декабря на заседании Кабмина премьер Николай Азаров заявил, что правительство планирует подписать с Евросоюзом пять соглашений.