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Антимайдан регионалов блокируют милиционеры и оградили лентами: опубликованы фото segodnya.ua
-
Антимайдан регионалов блокируют милиционеры и оградили лентами: опубликованы фото segodnya.ua
-
Антимайдан регионалов блокируют милиционеры и оградили лентами: опубликованы фото segodnya.ua
-
Антимайдан регионалов блокируют милиционеры и оградили лентами: опубликованы фото segodnya.ua
-
Антимайдан регионалов блокируют милиционеры и оградили лентами: опубликованы фото segodnya.ua
-
Антимайдан регионалов блокируют милиционеры и оградили лентами: опубликованы фото segodnya.ua
-
Антимайдан регионалов блокируют милиционеры и оградили лентами: опубликованы фото segodnya.ua
-
Антимайдан регионалов блокируют милиционеры и оградили лентами: опубликованы фото segodnya.ua
-
Антимайдан регионалов блокируют милиционеры и оградили лентами: опубликованы фото segodnya.ua
-
Антимайдан регионалов блокируют милиционеры и оградили лентами: опубликованы фото segodnya.ua
Возле Верховной Рады в Мариинском парке продолжают митинговать сторонники Партии регионов.
Они собрались у сцены, которая расположена возле здания парламента. Участок, на котором стоят люди, огорожен красно-белыми лентами, пишет Сегодня.
Никаких оппозиционных акций протеста в правительственном квартале нет. Улицы по-прежнему преграждают автобусы и кордон милиции.
Напомним, 18 декабря на антимайдан возле Верховной Рады собралось около тысячи сторонников Партии регионов.
Напомним, ранее сообщалось, что митинг сторонников Партии регионов в поддержку власти и Президента Виктора Януковича, на который собралось 10 тысяч человек, ежедневно обходится в 500 тысяч долларов.
Митинг на Европейской площади "Сохраним Украину" Партия регионов объявила бессрочным.
фото:Сегодня.