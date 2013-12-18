Антимайдан регионалов блокируют милиционеры и оградили лентами: опубликованы фото

Возле Верховной Рады в Мариинском парке продолжают митинговать сторонники Партии регионов.

Они собрались у сцены, которая расположена возле здания парламента. Участок, на котором стоят люди, огорожен красно-белыми лентами, пишет Сегодня.

Никаких оппозиционных акций протеста в правительственном квартале нет. Улицы по-прежнему преграждают автобусы и кордон милиции.

Напомним, 18 декабря на антимайдан возле Верховной Рады собралось около тысячи сторонников Партии регионов.

Напомним, ранее сообщалось, что митинг сторонников Партии регионов в поддержку власти и Президента Виктора Януковича, на который собралось 10 тысяч человек, ежедневно обходится в 500 тысяч долларов.



Митинг на Европейской площади "Сохраним Украину" Партия регионов объявила бессрочным.

фото:Сегодня.

