Оппозиция требует продлить работу Рады, чтобы принять бюджет

Оппозиция требует продлить работу парламента, чтобы принять государственный бюджет на 2014 год.
Оппозиция требует продлить работу Верховной Рады, чтобы принять государственный бюджет на 2014 год.
Об этом заявил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, передает УНИАН.
Депутат отметил, что в парламент до сих пор не поступил проект бюджета на 2014 год.
Яценюк подчеркнул, что председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, говоря вчера о необходимости принятия решения о принятии госбюджета по сокращенной процедуре, "преднамеренный ввел в заблуждение" всех.
Также оппозиционер заявил, что оппозиция требует, в соответствии с законом о Регламенте Верховной Рады, раздать всем народным депутатам проект бюджета на следующий год.
По его словам, также, согласно закону, законопроект о принятии госбюджета должен рассматриваться "не ранее, чем через четыре дня после того, как депутаты получили проект закона".
Яценюк напомнил, что, в соответствии с данным законом, к проекту госбюджета должны быть представлены выводы Счетной палаты Украины, также оппозиция требует объявить следующую неделю пленарной для рассмотрения законопроекта о госбюджете.
Оппозиция требует принять бюджет "в три чтения, как это предусмотрено законом, - первое чтение должно состояться в понедельник или во вторник, а второе чтение, возможно, по сокращенной процедуре, поставить на пятницу следующей пленарной недели".
Также Янукович подчеркнул, что депутаты должны проголосовать за каждую поправку и предложение в бюджет.
Напомним, как сообщал "Главред", сегодня на заседании Кабмина был предварительно одобрен проект государственного бюджета на 2014 год.