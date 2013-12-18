Тимошенко призналась, о чем она мечтает

18 декабря 2013, 13:56

Тимошенко говорит, что очень хочет выйти наружу и глубоко вдохнуть свежего воздуха.   

Юлия Тимошенко

Экс-премьер Юлия Тимошенко призналась, что ей больше всего не хватает сейчас cвободы.

По ее словам, из больничных окон ничего не видно, так как окна закрашены изнутри и снаружи, сказала она в интервью немецкому журналу "Stern", текст которого опубликован на сайте партии "Батькивщина".

"Каждое утро и вечер я слышу, как люди поют для меня на улице или читают стихотворения, чтобы меня поддержать. Я также научилась смотреть сквозь закрашенные окна и стены. Сегодня я вижу и чувствую, как гремит Майдан в Киеве, как над моей страной всходит солнце", - описала свои ощущения экс-премьер.

На вопрос, что ее может утешить, Тимошенко сказала: "Я очень хочу выйти наружу и глубоко вдохнуть свежего воздуха. Я очень хочу опять увидеть мою маму, поговорить с ней, сделать все вещи, которые мы обычно делаем вместе. Я несколько лет не видела стольких людей. Вот такие мои желания. Пока что их невозможно осуществить. Но я знаю, что правда – на нашей стороне. Я знаю, что после каждой зимы, какой бы длинной она ни была, наступает весна".

Тимошенко также убеждена в победе Майдана и подписании Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Я твердо верю в то, что украинцы на Майдане победят. Они добьются своего и достигнут подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Либо президент выполнит их мирные требования, либо народ изберет себе нового президента".

Тимошенко считает, что украинцы должны "мирно и уверенно продолжать нашу борьбу на улице".

Относительно ее личных ощущений и переживаний за время заключения и нахождения в харьковской больнице экс-премьер отметила, что физическая боль, которую она испытывает, можно выдержать, когда "в стране происходят такие великие события".

Она также пожаловалась, что из-за боли вынуждена большую часть времени находиться в лежачем положении. "Я бы охотно встала и пошла. Прежде всего, для того, чтобы быть на Майдане Независимости в центре Киева. Всеми своими мыслями, своим сердцем, каждой клеткой своего тела, - я рядом со всеми теми, кто борется за свободу и европейскую Украину", - отметила Тимошенко.

Ранее "Главред" сообщал, что Тимошенко объявила голодовку, чтобы заставить украинские власти подписать Ассоциацию.

По ее словам, голодовка должна была продлится до 29 ноября, второго дня проведения саммита "Восточное партнерство" в Вильнюсе, однако после массовых протестов продолжилась на более длительный срок.

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соглашение Свобода Тимошенко Батькивщина
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