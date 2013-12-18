Корчинский рассказал, что будет с Евромайданом

Если власть не будет пытаться разогнать Евромайдан и оставит его в покое, то он постепенно потеряет смысл и разойдется.

Об этом на своей странице в Facebook написал политический деятель Дмитрий Корчинский.

"Все достижения протеста в плане массовости - это достижение Януковича. Он стимулировал протестную активность избиением студентов, избиением случайных людей на Банковой, попыткой атаки на Киевскую администрацию и устранением баррикад. Сейчас, когда американцы пригрозили санкциями и убедили его достигать путем бездействия, оказалось, что они дали ему рецепт победы. Если на Майдан не нападать, он не имеет возможности мужественно терпеть и хотя бы симулятивно защищаться, так что постепенно теряет смысл", - написал Корчинский.

По его словам, оппозиция должна быть обеспокоена, потому что мирный Евромайдан может вскоре разойтись.

"Если Янукович наконец решил игнорировать Майдан, не трогать его, оппозиция должна почувствовать большое беспокойство. У нее нет больше инструментов давления. Мирный Майдан будет ежедневно терять в численности. Будем надеяться, Янукович не выдержит, или произойдет один из непредсказуемых случаев, которые так часто меняли течение украинской истории", - отметил Корчинский.

Напомним, лидера организации "Братство" Дмитрия Корчинского объявили в международный розыск в связи с информацией о том, что он находится за границей.

Прокуратура Киева также проверяет информацию о причастности Корчинского к штурму Администрации Президента на ул.Банковой 1 декабря.