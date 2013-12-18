Корчинский о власти: сломали игру всем, кто был против

Президент Виктор Янукович дальше всех украинских президентов отошел от Москвы в сторону ЕС.

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер "Братства" Дмитрий Корчинский.

"Он дальше всех украинских президентов отошел от Москвы в сторону ЕС, затем сделал полшага назад — и Москва уменьшает цену на газ и кредитует, отложив условия вступления в Таможенный союз. Он ежедневно нарушает очередной десяток демократических норм — и американцы "нагибают" МВФ дать ему 15 миллиардов без реформ и без контроля над расходами", - говорит Корчинский.

Он способен учитывать результаты собственных глупостей и ломать игру всем, кто выступает против него.

"В отличие от оппозиции, Янукович не пытается повторить 2004 год, поэтому все еще имеет значительные шансы удержаться. Он имеет репутацию человека недалекого, однако, как выяснилось, способен учитывать результаты собственных глупостей, которых делает много", – написал Корчинский.

По его словам, Янукович переиграл Юлию Тимошенко, оппозицию, Владимира Путина и евробюрократов.

"Он сломал игру всем, кто играл с ним и играл против него. Юле (Юлии Тимошенко – ред.), Путину, евробюрократии, евроопозиции и оппозиции промосковской. Он не подписал Ассоциации и бил студентов на Евромайдане и поэтому с ним до последнего времени были готовы подписывать Ассоциации без предварительных условий – без освобождения Юли, без реформы прокуратуры и изменения закона о выборах", – отметил Корчинский.

"Стоит понемногу начинать гордиться соотечественниками. Они оказались смелее, упрямее, веселее, чем казались. Едва ли не самая большая проблема Януковича, что он так и не понял этих странных украинцев".