Тимошенко о новых договорах с Россией: это может стать концом независимости Украины

Экс-премьер Юлия Тимошенко считает, что подписание новых договоров между Украиной и Россией может привести к потере независимости нашей страны.

Об этом она заявила в интервью влиятельному немецкому журналу "Штерн", которое публикует пресс-служба ВО "Батькивщина".

"Янукович ожидает только оплаты своего "исторического" решения. Россия должна дать ему выгодные кредиты и снизить цены на газ, которые составляют лишь половину от рыночных", - рассказала экс-премьер.

"Он считает, что эти политические подарки помогут ему удержаться у власти. Если он их примет, Украина снова попадет на крючок Российской Федерации. Ведь Россия потребует заплатить за экономическую помощь покорением. Это может стать началом конца нашей независимости. С Россией мы потеряем все, что имеем", - поделилась мнением Тимошенко.

Кроме того она добавила, что твердо верит: украинцы на Майдане победят. "Они добьются своего и достигнут подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Или Президент выполнит их мирные требования, или народ изберет себе нового Президента", - подчеркнула Тимошенко.

Ранее "Главред" сообщал, что Тимошенко призналась, что ей больше всего не хватает сейчас cвободы.