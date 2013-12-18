Более тысячи участников Евромайдана направляются в правительственный квартал

Около полутора тысяч участников Евромайдана идут в правительственный квартал на ул. Грушевского, где расположен Кабмин, по ул. Институтской, пишет Сегодня.

Протестующие движутся в три ряда, скандируя "Клюєва – на нари, Захарченко – до пари". Активисты держат флаги Украины, партии "Свобода" и УПА.

Тем временем улица Грушевского заблокирована милицией и автобусами.

Напомним, в правительственном квартале, в Мариинском парке под Верховной Радой, сегодня, 18 декабря, на антимайдан возле Верховной Рады собралось около тысячи сторонников Партии регионов.

Участок, на котором стоят люди, огорожен красно-белыми лентами. Улицы по-прежнему преграждают автобусы и кордон милиции.

Как известно, в Украине уже почти месяц продолжаются акции протеста, вызванные отказом правительства подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.