Завтра Янукович даст интервью в прямом эфире

В четверг, 19 декабря, Президент Виктор Янукович даст интервью в прямом эфире.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, в 12:00 Янукович даст интервью представителям украинских СМИ. Это интервью в прямом эфире будет транслировать Первый национальный телеканал.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера Янукович встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, после чего был подписан ряд украинско-российских документов.