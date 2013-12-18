Завтра Янукович даст интервью в прямом эфире

Ожидается, что Президент расскажет о встрече с Путиным
В четверг, 19 декабря, Президент Виктор Янукович даст интервью в прямом эфире.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно сообщению, в 12:00 Янукович даст интервью представителям украинских СМИ. Это интервью в прямом эфире будет транслировать Первый национальный телеканал.
Ранее "Главред" сообщал, что вчера Янукович встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, после чего был подписан ряд украинско-российских документов.